Полиция Новой Зеландии прекратила поиск подозреваемых

Глава новозеландской полиции Майк Буш заявил, что правоохранительные органы больше не ищут подозреваемых в стрельбе в мечетях Крайстчерча.

«В настоящий момент мы не ищем каких-либо конкретных лиц», – сказал Буш. В то же время он добавил, что полиция не заявляет, что больше никто не мог быть причастен к произошедшему, передает РИА «Новости».

Майк Буш отметил, что у полиции не было информации по поводу подозреваемых в стрельбе. «Ни у какого агентства не было информации об этих людях, я нахожусь в контакте с моими австралийскими коллегами, у них нет информации по поводу них», – заявил он. Глава полиции констатировал, что нападение на мечети было «очень хорошо спланировано».

Позже стало известно, что одному из стрелков, 20-летнему мужчине, уже предъявлено обвинение в убийстве.

«Остальные трое пока допрашиваются офицерами полиции, однако в свое время обвинения будут предъявлены всем троим», - отметил Майк Буш на брифинге. Также собщалось,что ни один из стрелявших ранее не состоял в террористических организациях и не попадал в поле зрения полиции.



Буш отметил, что круг подозреваемых уже полностью известен следствию, поиски прекращены. Комиссар отметил, что полиция полностью контролируют ситуацию и может обеспечить безопасность в стране.

Напомним, в пятницу стало известно о стрельбе как минимум в двух мечетях Крайстчерча, 49 человек погибли. Полиция задержала четырех подозреваемых. Позже премьер-министр Австралии назвал произошедшее терактом.