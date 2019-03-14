Экипажи Boeing 737 MAX за последние два года 23 раза заявляли о проблемах

Начиная с 2017 года экипажи Boeing 737 MAX 23 раза сталкивались с различными проблемами с самолетом, сообщает данные отчетов информационной системы авиационной безопасности (ASRS) телеканал CNN.

Большинство сообщений классифицировались как «менее серьезные», но в двух случаях заявлялось о неожиданном снижении самолета. Также пилоты жаловались на внезапный набор высоты, проблемы с выравниванием самолета на неправильной высоте, однако не во всех отчетах уточнена модель 737 MAX, передает сообщение CNN РИА «Новости».

ASRS – это добровольная конфиденциальная система отчетности Федерального авиационного управления США. Она дает возможность пилотам и другим членам экипажа самолета конфиденциально сообщать о различных проблемах на борту, чтобы работать над повышением безопасности полетов.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпел крушение. На его борту было 157 человек. Это трагедия стала второй с самолетами данной модели за пять месяцев. В октябре 2018 года разбился самолет индонезийской авиакомпании Lion Air. Многие страны запретили полеты данных моделей.

Минтранс в качестве причины катастроф назвал проблемы в разработке и сертификации лайнеров.