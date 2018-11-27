Брилев лишился места в общественном совете при Минобороны

Известный телеведущий Сергей Брилев исключен из общественного совета при Министерстве обороны как человек, имеющий двойное гражданство.

В Минобороны отметили, что решение на этот счет подписано министром Сергеем Шойгу еще 28 января, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Брилев отметил, что не получал уведомления об исключении из совета.

«Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там. Я ждал решения совета», – сказал он.

Лицо с двойным гражданством не может входить в состав общественных организаций при Минобороны.

В ноябре 2018 года Брилев подтвердил, что у него есть британское гражданство и собственность в Лондоне. В Кремле отметили, что телеведущий, получив гражданство Соединенного Королевства, ничего не нарушил.