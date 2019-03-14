Онищенко рассказал о лазейках в законопроекте о выращивании опийного мака для медицины

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил о возможных лазейках в законопроекте, который разрешает выращивать в стране опийный мак с целью производства обезболивающих.

Он считает, что ко второму чтению важно предоставить информацию от силовых структур о том, какие меры можно принять для предупреждения ситуаций с использованием мака в противоправных целях и для обеспечения безопасности выращивания посевов, передает ТАСС.

«Иначе мы, кроме почти открытого шлюза прохождения через нашу страну наркотрафика, еще и получим свое выращивание. А как найти лазейки и как вместо 400 кг производить несколько тонн, но при этом не учитывать, мы знаем, как это делается», – обратил внимание на возможные недостатки закона политик.

«В свое время были очень серьезные основания для введения запрета на культивирование в РФ прежде всего наркотиков опиатной группы», – сказал Онищенко в ходе дискуссии по законопроекту.

Он сообщил, что пять лет назад требовалось 42 тонны опия, «чтобы обеспечить всех шприцевых наркоманов в стране».

«Он, конечно, в ассортименте поставляется из Афганистана через среднеазиатские республики. И на фоне этого мы слышим из уст врачей, что «все просмотрено, все готово и будет обеспечена защита (посевов)», – добавил зампред комитет Госдумы.

первый заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб, который представил проект депутатам, пообещал подготовить изменения «в нормативно-правовую базу, которая обеспечивает в том числе все режимы безопасности». Он добавил, что проработка изменений происходит в сотрудничестве с силовиками.

В конце 2018 года стало известно, что российское правительство поддержало предложение о выращивании наркосодержащих растений для изготовления обезболивающих лекарств.