В России собрались разрешить выращивание наркосодержащих растений

Правительство России поддержало предложение Минпромторга разрешить выращивание наркосодержащих растений в стране для изготовления обезболивающих лекарств, поправки в закон об обращении наркотических веществ согласованы.

«Мы согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям не только производить субстанцию и готовые лекарственные формы, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности в стране», – приводит слова главы Минпромторга Дениса Мантурова ТАСС.

Он отметил, что сейчас почти 100% наркосодержащих субстанций для производства обезболивающих производится за границей.

В России изготовлением субстанций будут заниматься госпредприятия – Московский эндокринный завод и Государственный НИИ органической химии и технологии, сообщает «Вести-Экономика».

В начале 2019 года Россия прекратит закупать в Британии субстанции для производства девяти опийных лекарств, которые входят в перечень жизненно необходимых и важных препаратов (ЖНВЛП).

Поправки в закон решат проблему с производством фармацевтических субстанций для наркотических анальгетиков на основе растений, в первую очередь опийного мака. Внутренний рынок будет на 80% обеспечен собственными фармацевтическими субстанциями.

В октябре гендиректор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев заявил, что Великобритания отказалась поставлять России субстанции для производства обезболивающих лекарственных препаратов. В Минпромторге эту информацию не подтвердили.