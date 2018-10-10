Британия отказалась поставлять России субстанции для обезболивающих

Великобритания отказалась поставлять России субстанции для производства обезболивающих лекарственных препаратов, сообщил генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев.

Для того, чтобы обеспечить независимость России в части производства обезболивающих препаратов, Фонарев предлагает внести изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», разрешающие культивирование собственных сортов снотворного мака на территории России, передает ТАСС.

«Мы сейчас вынуждены закупать сырье для производства наших анальгетиков в странах, которые активно вводят в отношении нас санкции», – подчеркнул Фонарев, отметив, что это может негативно сказаться на обеспечении лекарственной безопасности России.

«Сейчас мы на 100% зависимы от опийных субстанций. То есть все субстанции: морфины, кодеины, тебаины и прочие мы закупаем. Закупаем, в частности, у Испании. Есть еще ряд других стран», – рассказал генеральный директор Московского эндокринного завода.

По словам Фонарева, производство этих лекарств по полному циклу в России позволило бы снизить цену на препараты в этом сегменте на 15-20%.

Напомним, в апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Минздрав за недостаточные результаты в деле импортозамещения лекарств.