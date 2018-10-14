Минпромторг отреагировал на данные об отказе Британии поставлять опийные субстанции

Министерство промышленности и торговли России не получало информацию об отказе Британии поставлять Московскому эндокринному заводу опийные субстанции для производства обезболивающих, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В адрес Минпромторга России информация об отказе Великобритании от поставок опийных препаратов в Российскую Федерацию не поступала», – передает ТАСС слова представителя Минпромторга.

Россия закупает 100% субстанций для производства сильнодействующих наркотических обезболивающих препаратов за рубежом, однако в 2019 году, как ожидает Минпромторг, удастся перейти на отечественное сырье для опиоидных обезболивающих.

В пятницу генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев заявил, что Великобритания отказалась поставлять России субстанции для производства обезболивающих лекарственных препаратов.