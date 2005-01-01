Испугавшийся чихнувшего хозяина кот рассмешил пользователей Сети

В Сети набирает популярность забавное видео, на котором испугавшийся чихнувшего хозяина кот бросается в воду.

На кадрах видно, как кот стоит у бассейна, разглядывая что-то в воде. Через секунду автор ролика чихает, и его питомец от испуга подпрыгивает. К сожалению для кота, прыжок получился немного вперед, и пушистый плюхнулся в воду.

Женщина за кадром с упреком говорит мужчине, что он «молодец», на что тот с обидой ответил, что ему даже чихнуть нельзя, пишет Sputnik.