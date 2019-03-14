По факту избиения школьников в Екатеринбурге начата проверка

Полицейские начали проверку по факту избиения троих учащихся у школы в Екатеринбурге, сообщили в УМВД города.

Местные СМИ со ссылкой на мать пострадавшего школьника сообщили, что несколько подростков атаковали учеников пятого класса у местной школы, один из детей получил травму губы и синяки на лице, передает РИА «Новости».

«Сообщение о нанесении телесных повреждений несовершеннолетним поступило в отдел полиции №5 13 марта. По данному факту подразделением по делам несовершеннолетних проводится проверка, в рамках которой трое пострадавших 2007 и 2006 годов рождения направлены на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к данному инциденту», – сообщило ведомство.

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