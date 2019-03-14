В Калифорнии ввели мораторий на смертную казнь

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом вопреки протестам президента США Дональда Трампа ввел мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров в штате.

Приговоренные к высшей мере наказания получат отсрочку от исполнения приведения приговора в Калифорнии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ньюсома.

Кроме того, документом предусмотрено закрытие камер для смертных казней в тюрьме на мысе Сан-Квентин и отмену норм, по которым приговоренным делают смертельную инъекцию.

«Преднамеренное убийство другого человека является неправильным, и как губернатор я не буду наблюдать за казнью кого-либо», – приводит пресс-служба слова губернатора.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома за позицию по смертным казням.