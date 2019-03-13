Трамп выступил против отмены смертной казни

Дональд Трамп в среду раскритиковал губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома после появления в СМИ информации о том, что власти штата хотят отменить смертную казнь.

«Вопреки мнению избирателей губернатор Калифорнии намерен отменить казнь 737 хладнокровных убийц. Друзья и родственники жертв не в восторге от этого решения, и я тоже!» – передает комментарий Трампа «Интерфакс».

О намерении отказаться от этого вида наказания в штате Калифорния губернатор Ньюсом планирует объявить на конференции в среду. Напомним, Ньюсом является представителем Демократической партии США. Его избрали губернатором Калифорнии в 2018 году, а в должность он вступил 7 января 2019 года.

В феврале Верховный суд США разрешил властям штата Алабама казнить исповедующего ислам заключенного.