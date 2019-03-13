Трамп выступил против отмены смертной казни

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13 марта, среда | Последнее обновление — 17:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Киеве заявили о готовности обменять 19 украинцев на 25 россиян
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Украина сделала все для потери газового транзита
Китайцев заподозрили в желании «выпить весь Байкал»
Расизм и гомофобия станут дорогим удовольствием
Что стоит за скоротечным военным конфликтом Пакистана и Индии
В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект
Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Начинается все безобидно. Создается пул неправительственных структур, которые ведут, скажем, экономические расследования, разоблачают настоящих или мнимых коррупционеров. Мы за все хорошее и против плохого. Вам нужно быть с нами. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Тень нацизма встает в Германии в полный рост
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда президент Германии утверждает, что в стране растет антисемитизм, для всего остального мира это выглядит так, будто чисто расовые немцы взялись за старое, несмотря на Нюрнберг. А это не так! Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества
Владимир Ардаев, журналист, политический обозреватель
Десятки, а может, сотни миллионов людей на планете находятся где-то между жизнью и смертью. На этой тонкой черте они балансируют почти в полной тишине. Мир гораздо больше интересуют сексуальные приключения Харви Вайнштейна. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Умер актер Владимир Этуш
В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителямПодробности...
В России отметили 8 Марта
В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественнымПодробности...
Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне
Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздникомПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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