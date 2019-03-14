В России создали замену мельдонию

Разработанная в России биологически активная добавка (БАД) с аминокислотами и минералами стала для спортсменов заменой препарата мельдоний, сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

Уйба сообщил, что российские исследователи «собрали БАД (...) даже БАВ (биологически активное вещество), это те же аминокислоты и минералы», однако средство «не является допингом, это не (лекарственный) препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, (например) в пище», передает РИА «Новости».

По его словам, БАД уже применяется. Добавка содержит в себе те же калий и натрий, которые есть, например, и в мельдонии.

Руководитель ФМБА сообщил также, что публикация полной версии результатов российского исследования о сроках выведения мельдония из организма не планируется, так как оно было проведено по заказу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и является служебной информацией».

«Единственное, мы попросили опубликовать небольшую статью в журнале, и они разрешили. И мы опубликовали», – добавил он.

Речь идет о публикации в зарубежном журнале.

Напомним, мельдоний вошел в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. Позднее почти три сотни российских спортсменов сдали положительные тесты на это вещество. Большинство из них впоследствии были оправданы из-за того, что препарат долго выводится из организма.