Обладатель Нобелевской премии решил работать в Новосибирске

Японский физик Хироси Амано, в 2014 году получивший Нобелевскую премию по физике, намерен начать работать в Новосибирском государственном университете (НГУ).

«Именно для того, чтобы обсудить это (работу в НГУ) с руководством университета, я и приехал сюда в этот раз», – приводит ТАСС слова Амано.

Во время этого визита Амано получил звание почетного доктора НГУ.

«Для университета это почетно, потому что люди уровня нобелевского лауреата нечасто приезжают в Россию, и нам очень приятно, что это уже второй приезд господина Амано в Новосибирск. Я очень рад, что эта вторая встреча – уже при вручении ему звания почетного доктора университета», – сказал ректор НГУ Михаил Федорук во время торжественной церемонии.

Сам Амано также заявил, что для него большая честь получить это звание именно от НГУ, так как вуз «находится на очень высоком уровне, особенно в областях физики, математики». «Я так же, как и ученые НГУ, провожу исследования в области полупроводников и очень хотел бы переключиться с фундаментальной науки на прикладную, особенно в области приложений, компьютеров», – пояснил ученый.

Как уточнил ректор, планируется, что Амано будет читать в университете курс по материаловедению. «Это та специальность, за которую господин Амано получил Нобелевскую премию. Поэтому в направлении материаловедения и будут проводиться исследования под руководством Амано», – отметил Федорук.

Ранее в Новосибирске работала супруга физика, которая преподавала японский язык в местном государственном педагогическом университете (НГПУ).

В 2014 году Хироси Амано получил Нобелевскую премию в составе коллектива авторов за работу 1989 года – изобретение эффективных синих светодиодов. Они сделали возможным создание ярких и энергосберегающих источников белого света. Такие сверхъяркие синие диоды на основе нитрида галлия используются в современных ЖК-панелях, экранах смартфонов, энергоэффективных лампочках.