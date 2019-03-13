СБУ провела обыски у члена Союза писателей России

13 марта украинские силовики провели обыски у живущего в Черкассах члена Союза писателей России Олега Слепынина, сообщили в Службе безопасности Украины.

«Оперативники спецслужбы установили, что житель Черкасс, уроженец РФ, член Союза писателей России, изготовлял по заказу российских кураторов материалы, в которых осуждал и негативно оценивал создание поместной церкви Украины и получения решения о предоставлении томоса», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что при обысках были обнаружены компьютерная техника с «провокационными» материалами, флэш-накопители и ноутбук. В отношении Слепынина возбуждено уголовное дело, решается вопрос о предъявлении писателю подозрения в совершении преступления.

В январе СБУ задержала журналистку Елену Бойко за распространение в Сети материалов антиукраинского характера и призывы к нарушению территориальной целостности государства.

12 марта украинские силовики заявили о разоблачении «агентурной сети» Генерального штаба России, якобы распространявшей фейковые новости о деятельности высшего украинского руководства.