Финалисты конкурса «Лидеры России» рассказали школьникам Сочи об уроках жизни

Финал конкурса управленцев «Лидеры России» начался 13 марта с социального дня, в рамках которого участники провели открытые уроки в 22 школах Сочи.

Конкурсанты заранее были разделены на пары и имели возможность подготовиться к проведению открытых уроков. Им были предложены на выбор три темы: они могли рассказать ребятам о лидерстве, о самых важных уроках для себя как руководителей, а также о своей личной истории поиска собственного пути в жизни, говорится в пресс-релизе организаторов, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«На финальный этап приехали 300 лучших управленцев страны, и первым испытанием для них стали открытые уроки в школах. Старшеклассники – очень требовательная и чуткая аудитория, которая хорошо чувствует неискренность. Поэтому участникам было важно заинтересовать и завладеть вниманием этих слушателей, а работа в паре усложнила эту задачу», – заявил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

По условиям задания, урок для каждого финалиста должен был включать лекционную и интерактивную часть – например, групповую дискуссию или практическое задание. Общая продолжительность урока составила 45 минут, в каждом классе было от 20 до 40 школьников, которые после завершения задания прошли анонимное анкетирование и оценили проведенные уроки. Подсчет баллов по заданию будет производиться на основе результатов этого анкетирования.

В одной из школ конкурсанты творчески подошли к урокам: с помощью разных групповых заданий, проходивших в игровой форме, они решили сформировать из группы одноклассников сплоченную команду. В заключение урока финалисты дали трем командам школьников пачку бумаги и скотч, и задача была выстроить из них самую высокую башню.

«Мы выбрали активный формат урока потому, что лидерство – это то, что проявляется на практике, а не только в теории. Это то, чему надо обучать молодое поколение. И на уроке я увидел, что лидеры в классе – все, ни одного не-лидера среди них не было. Тот драйв, та энергия, с которой они строили башни в рамках задания, дорогого стоят. Каждый был лидером, и те три башни, которые в результате получились, – результат командного лидерства», – рассказал руководитель проекта по подбору персонала управляющей компании ОЭЗ «Алабуга» Игнат Петухов. Он вместе с Владимиром Вакуловым, начальником отдела развития электронного общества департамента государственного управления Минэкономразвития, провел открытый урок в школе №25 Сочи. Темой урока стало лидерство.

Финал конкурса продлится до 17 марта. 14 марта в День развития состоится официальное открытие заключительного этапа конкурса и серия мастер-классов для финалистов, 15 марта пройдет День наставника, на площадку финала приедут более 30 наставников конкурса, они пообщаются с финалистами, понаблюдают за работой в командах и сами примут участие в решении конкурсных заданий. 16 марта – Управленческий день, в течение которого участники будут проходить оценочные процедуры. Заключительный день начнется с командного спортивного состязания – забега с препятствиями на 5 км, а завершится он торжественной церемонией награждения победителей конкурса.

«Лидеры России» – проект, направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Она развивает одноименную платформу, объединяющую 16 проектов: кроме «Лидеров России» это еще студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки» и т.д.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как участие в конкурсе «Лидеры России» стало для многих управленцев трамплином в карьерном росте – они получили назначения и теперь проходят проверку реальной жизнью.