Песков назвал антироссийские законопроекты США эмоциональной экзальтацией Вашингтона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал пакет антироссийских законопроектов США эмоциональной экзальтацией Вашингтона.

Таким образом он прокомментировал принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции о санкциях против причастных к убийству политика Бориса Немцова, а также законопроекта с требованием раскрыть доходы президента России Владимира Путина и законопроекта, который запрещает вашингтонской администрации признавать Крым частью России.

«Подобные законопроекты могу лишь негативно повлиять (на отношения Москвы и Вашингтона). Это продолжающаяся весьма недружественная, оголтелая русофобская линия. Это продолжение такой эмоциональной экзальтации. Поэтому сейчас мы не ожидаем как-то трезвых оценок со стороны американских законодателей», – сказал Песков, передает ТАСС.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, считают ли в Кремле расследование дела об убийстве Немцова эффективным и завершенным, и не будет ли ему придаваться особый статус в связи с тем, что оно все чаще фиксируется в международных документах, Песков заметил: «Вы знаете, фиксация в документах третьих стран в данном случае для нас не имеет никакого значения, это внутреннее дело Российской Федерации». «И мы не готовы принимать во внимание такую фиксацию и не будем этого делать однозначно. А что касается этого дела, здесь совершенно не важна точка зрения Кремля, здесь главное то, чем занимаются следственные органы, а они продолжают свою работу», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Также в Кремле считают, что по мере приближения выборов в США накал русофобии в этой стране будет нарастать.

«Понимаете, это не наше дело, не наша головная боль, это скорее, скажем так, это внутренние американские процессы. Разумеется, любой специалист, который мало-мальски знает новую, новейшую историю США, с легкостью спрогнозирует, что по мере приближения президентских выборов накал русофобии будет только нарастать, ибо русофобия всегда использовалась в качестве электорального интереса и инструмента Соединенных Штатов Америки, к нашему сожалению», – сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, видит ли Кремль какую-то финальную точку в санкционной политике США в отношении России, или она будет продолжаться до президентских выборов в этой стране.