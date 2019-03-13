После ограбления ветерана ВОВ завели дело об убийстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ограбления ветерана Великой Отечественной войны в Подольске, представитель ГУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что был задержан третий подозреваемый в преступлении.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий двое нападавших были задержаны в ломбарде при попытке сбыть один из орденов ветерана. В ночь на 13 марта задержан третий подозреваемый», – сказала Врадий, передает ТАСС.

Его планируется в скором времени доставить к следователю на допрос, на данный момент ведется розыск четвертого участника преступления.

По данным следствия, нападение произошло ночью 6 марта, мужчины выбили входную дверь квартиры ветерана и напали на пенсионера 1925 года рождения. Они избили ветерана и, думая, что он умер, обыскали квартиру, забрали деньги и ценности, среди которых были ордена и медали. Общая сумма ущерба составила не менее 1 млн рублей.

Через несколько дней после нападения ветеран умер в больнице в результате черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 105 УК («Убийство»), дело о разбойном нападении на ветерана из МВД передали в ГСУ СК и объединили в одно.

Для проведения дополнительного осмотра и оказания помощи по назначению судебных экспертиз на место происшествия выехали криминалисты ГСУ СК по Московской области.