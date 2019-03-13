Совфед в заявлении к 20-летию бомбардировок Югославии назвал НАТО основной угрозой для мира

Военная операция Североатлантического альянса против Югославии окончательно превратила НАТО в основную угрозу для безопасности в мире, безнаказанность виновных привела к новым трагедиям в Сирии, Ираке, Ливии, говорится в заявлении Совфеда, принятом в связи с 20-летней годовщиной начала военной агрессии против Югославии.

«Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии, начатая 24 марта 1999 года, стала актом неприкрытой агрессии против суверенного государства в Европе, создавшим прямую угрозу международному миру и безопасности, отрицательно повлиявшим на дальнейшее развитие взаимоотношений между европейскими государствами и подорвавшим их доверие друг к другу», – говорится в документе.

К сожалению, уроки из этих трагических событий не были извлечены, и НАТО при разрешении конфликтов в международных отношениях продолжает делать ставку на военную силу, отмечают сенаторы. «Впоследствии под надуманными предлогами и без санкции СБ ООН рядом государств-членов НАТО была применена вооруженная сила против других суверенных государств – Ирака, Ливии, Сирии, а сегодня звучат угрозы о возможности совершения таких же действий в отношении Венесуэлы, Кубы, Никарагуа», – отмечается в заявлении, передает РИА «Новости».

Ракетно-бомбовые удары по Югославии, в том числе с использованием боеприпасов с обедненным ураном, привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, разрушению многих гражданских объектов.

Кроме того, признание в 2008 году государствами Запада независимости Косово стало продолжением общей линии НАТО на поощрение сепаратизма в конфликтах на территории бывшей Югославии и на принудительное расчленение республики, отмечают авторы.

«Последовавшее в результате агрессии фактическое отделение от Югославии части ее территории – Автономного края Косово и Метохия – породило опасный прецедент в международных отношениях и осложнило урегулирование существующих конфликтов с участием непризнанных государств. При этом прямо противоположной оказывается позиция государств Запада в аналогичных конфликтах в Молдавии, Грузии и на Украине, при которой в категоричной форме исключается право народов на самоопределение», – подчеркивают законодатели.

Совет Федерации убежден, что военные действия НАТО, предпринятые в нарушение положений Устава ООН без соответствующего решения Совета Безопасности, нанесли огромный ущерб системам международной безопасности, говорится в заявлении. «А тот факт, что виновные в совершенных преступных действиях так и не понесли заслуженного наказания, привел к новым актам агрессии государств – членов НАТО против других суверенных государств. После ракетно-бомбовых атак 1999 года НАТО окончательно превратилась в основную угрозу для глобальной и региональной безопасности в мире», – подчеркивают парламентарии.

Сенаторы убеждены, что «действия государств – членов НАТО в отношении Югославии квалифицируются как акт агрессии против суверенного государства, а его инициаторы и исполнители подлежат привлечению к международно-правовой ответственности».

Совет Федерации призывает парламенты иностранных государств, ООН, МПС, МПА СНГ, ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ, Европарламент осудить агрессию НАТО против Югославии и предпринять все необходимые действия для преодоления ее последствий.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тыс. человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тыс. человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долларов.