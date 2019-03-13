В Совфеде отреагировали на протест Японии из-за учений на Курилах

Протест Японии в связи с учениями России на южных Курилах неприемлем, российская сторона может проводить любые военные учения на своей территории, предупредив заранее соседнюю сторону в соответствии с международными договоренностями, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Козлов.

Козлов заявил, что «такие протесты неприемлемы, учения проходят на нашей территории в полном соответствии с международными нормами», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул также, что учения не несут Японии никакой угрозы.

«Более того, Россия, как это предусмотрено международными соглашениями, уведомила заранее о планирующихся учениях соседнюю сторону», – добавил сенатор.

По его словам, протест Японии, которая по-прежнему считает южные Курилы своей территорией, это не военный, а политический вопрос.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов также заявил, что считает необоснованным протест Токио, так как «именно провокационные действия Японии, постоянные заявления о своих претензиях на российскую территорию, в данном случае Курильские острова, вызывает необходимость укрепления нашей обороноспособности в этом регионе».

Он подчеркнул, что подготовка «к возможным агрессиям и интервенциям со стороны иностранных государств в этом районе» естественна.

«Я считаю, что японцам надо бы сбавить обороты и прекратить такую воинственную риторику. Тогда будет мир и спокойствие в этом регионе», – сказал Морозов.

Ранее правительство Японии заявило России о своем неудовольствии в связи с военными учениями, начавшимися на южной части Курильского архипелага.

Напомним, в конце февраля Япония выразила протест против визита спецпредставителя президента России Владимира Путина на Курилы.