Американские эсминцы сочли реальной угрозой для России

Американские эсминцы типа Arleigh Burke, вооруженные крылатыми ракетами морского базирования, представляют «реальную угрозу» для России, заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.

«Arleigh Burke – это эсминец УРО (с управляемым ракетным оружием), который как раз имеет до 98 ракет-перехватчиков, крылатых ракет, ракет для борьбы с подводными лодками, противокорабельных ракет», – отметил эксперт, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Звезда».

Согласно действующей программе по развитию американского флота, к началу 2040-х годов он будет иметь в своем составе от 84 до 96 эсминцев этого типа. «Угроза эта реальная», – подчеркнул Козин.

Arleigh Burke – тип эскадренных миноносцев четвертого поколения. Эсминцы строятся по заказу ВМС США с 1988 года.

В декабре президент Владимир Путин говорил, что власти примут дополнительные меры для достижения эффективного результата в сфере разработок новейших систем вооружения для армии и флота.