Путин пообещал помощь в обеспечении результатов при разработке гиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что власти примут дополнительные меры для достижения эффективного результата в сфере разработок новейших систем вооружения для армии и флота.

«Что касается вообще этой тематики, я знаю, как организована работа. Мы потом еще поговорим с генеральным конструктором, поговорим с другими коллегами: предпримем дополнительные меры для безусловного обеспечения результатов по всем параллельным темам, которые Генштаб и Министерство обороны считают перспективными для оснащения армии и флота новейшими системами вооружения, в том числе и гиперзвуковым оружием», – цитирует ТАСС президента.

Об условиях разработки Путин рассказал в Национальном центре управления обороной, где перед этим наблюдал за испытательным пуском ракеты гиперзвуковой системы «Авангард». Президент отметил, что испытание «завершилось полным успехом».