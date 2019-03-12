Грузия заявила об успешном завершении переговоров с Газпромом

Грузия завершила переговоры с Газпромом об условиях транзита газа в Армению в 2019 году на улучшенных для нее условиях, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Переговоры с Газпромом завершены с учетом требований энергонезависимости Грузии и с улучшением условий контракта», – сказал он на пресс-конференции, не вдаваясь в детали.

По его словам, оба этих принципа, которых придерживалась Грузия на переговорах, «полностью соблюдены».

Ранее Грузия получала за транзит российского газа в Армению 10 процентов от пропущенного по своей территории объема, однако год назад согласилась на монетизацию оплаты. В правительстве тогда признавали, что контракт стал менее выгодным, но отмечали, что были вынуждены заключить его.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия заявил, что Тбилиси больше заинтересован в сотрудничестве с Газпромом, чем Газпром – с Тбилиси. По его словам, «для Газпрома Грузия не представляет большого интереса, практически ничего здесь он не продает. Коммерчески это нам больше нужно, чем Газпрому».