Грузия заявила о выгоде сотрудничества с Газпромом

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия заявил, что Тбилиси больше заинтересован в сотрудничестве с Газпромом, чем Газпром – с Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.

«Для Газпрома Грузия не представляет большого интереса, практически ничего здесь он не продает. Коммерчески это нам больше нужно, чем Газпрому», – сказал министр телекомпании «Имеди».

Поясняя переговоры, которые Грузия продолжает с Газпромом о контракте на этот год за транзит российского газа в Армению, он отметил, что Тбилиси хочет получать за это больше денег.

Кроме того, Кобулия признал, что Грузия и сейчас использует часть пропускаемого газа «в том случае, если он нам нужен».

«Мы получаем газ из Азербайджана. Вторая сторона, откуда мы можем получать газ, – это Россия. Если бывали проблемы с поставками газа из Азербайджана, мы всегда использовали российский газ. Для наших энергобезопасности и энергонезависимости если мы из России будем иногда получать немножко больше газа, то можно будет создать диверсификацию на грузинском рынке, чтобы не было монополии и одного поставщика», – заявил министр.

По его словам, такая «минимальная конкуренция» выгодна получателям газа в Грузии.

Министр снова не назвал, какие объемы газа Грузия хочет покупать у России. На днях он был приглашен в парламент, чтобы рассказать о переговорах с Газпромом. Ранее Грузия получала за транзит российского газа в Армению 10% от пропущенного по своей территории объема, однако год назад согласилась на монетизацию оплаты. В правительстве тогда признавали, что контракт стал менее выгодным, но отмечали, что были вынуждены заключить его.

Депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Роман Гоциридзе отметил, что Грузия до монетизации оставляла себе 200 млн кубометров транзитного российского газа, что в денежном исчислении составляет 40 млн долларов.

«А сейчас за транзит нам платят 11 млн долларов, то есть мы потеряли почти тридцать миллионов долларов», – заявил он.

Соглашение о транзите на этот год пока не подписано. Потребности Грузии в газе в год составляют около 2,5 млрд кубометров.