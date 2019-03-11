Пранкер «случайно» выронил перед росгвардейцами пистолет в метро

Пранкер Али Абидов подшутил над сотрудниками Росгвардии, «случайно» выронив пистолет перед ними в московском метро, видеозапись момента он опубликовал в соцсетях.

Молодой человек прошел мимо колонны сотрудников Росгвардии и выронил пистолет рядом с ними, стражи порядка лишь улыбнулись в ответ на выходку.

Инцидент произошел на станции «Библиотека имени Ленина», уточняет РИА «Новости».

Некоторые комментаторы предположили, что правоохранители узнали блогера или были не при исполнении обязанностей, потому и не отреагировали на эту провокацию.

Другие отметили, что, возможно, росгвардейцы смогли сразу понять, что пистолет был ненастоящий.

Ранее комик Денис Косяков пошутил над требованием бойца UFC Хабиба Нурмагомедова наказать организаторов спектакля «Охота на мужчин» в Дагестане, после чего он извинился за свое поведение.