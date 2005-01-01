Российскому комику пришлось извиниться за шутку про Нурмагомедова

После своего высмеивающего высказывания в адрес Хабиба Нурмагомедова в Twitter комику Денису Косякову, его жене и детям стали угрожать.

Как сообщил актер, ему не понравилось требование Нурмагомедова наказать организаторов спектакля «Охота на мужчин». После чего он опубликовал шуточный пост о любви дагестанцев к боям и стрельбе.

«Меня вся эта ситуация очень сильно задела, по этому поводу я написал злую шутку. Шутку. Без оскорблений. Но оскорбиться люди все равно умудрились», – пояснил Косяков случившееся в ролике «Дагестанцы, привет!», опубликованном на YouTube.

Особенно комика удивила реакция игрока КВН Омара Алибутаева. Сейчас, по словам Косякова, конфликт улажен. «Я удалил эту шутку, чтобы не было недопонимания, поговорил с Омаром, он тоже удалил призыв свой в сторис. По-моему, все хорошо, но я не знаю, как он ко мне сейчас относится», – добавил актер.

В конце обращения Денис Косяков еще раз высказал свое несогласие по поводу запрета спектакля и других мероприятий в Дагестане: «Ребят, вы запретили Крида, сейчас запретите спектакли. В итоге выйдет к тому, что к вам будут приезжать ансамбли песни и пляски, вам самим не скучно?»

В свою очередь член президентского совета по культуре, народный артист театра им. Вахтангова Евгений Князев ранее поддержал Нурмагомедова.