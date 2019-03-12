Блэкаут привел к частичному прекращению добычи нефти Венесуэлой

Добыча нефти в Венесуэле была частично остановлена из-за масштабного отключения электричества в стране.

Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства нефти Венесуэлы сообщает, что работа нефтяных скважин была остановлена, «добыча в некоторых частях страны приостановлена, так как индустрия зависит от национальной электросети», передает РИА «Новости».

Отмечается, что источник не предоставил подробностей о масштабах или продолжительности остановки добычи, но заявил, что ситуация серьезная.

По данным консалтинговой компании Energy Aspects, добыча нефти в Венесуэле в марте упала до 500 тыс. баррелей в день с 1,1 млн баррелей в январе.

«Работы на основных объектах приостановлены», – сообщила компания своим клиентам.

Источник сообщил также, что министерство нефти должно в ближайшее время официально отчитаться об уровне добычи нефти в марте и о ситуации в секторе.

Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения.

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро. назвал аварию «электрической войной», развязанной против Венесуэлы «американским империализмом» при участии сообщников в местной энергетической компании.

Во вторник стало известно, что в Венесуэле поймали причастных к блэкауту диверсантов.