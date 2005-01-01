Отказавшаяся ехать на «Евровидение» украинка поддержала россиянина Лазарева

Победительница украинского национального отбора на «Евровидение-2019» Maruv, отказавшаяся представлять страну в Израиле после скандала, сообщила, что будет поддерживать на конкурсе российского исполнителя Сергея Лазарева.

«Буду всех поддерживать. Не знаю, надо смотреть на номер, выступления. Понятно, из-за моего хорошего отношения к Сереже, у нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать. Но, помимо этого, хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное», – сказала Maruv в прямом эфире в Instagram.

Она также заявила, что больше не намерена участвовать в украинском нацотборе на «Евровидение» и считает, что этот конкурс уже устарел и неактуален. «Нет, не пойду. Все, достаточно. Я находилась на отборы на всю жизнь. Спасибо за то, что поддерживали меня, но еще раз пойти на отбор я не решусь. С темой этого конкурса надо завязывать. Это уже пережило себя», – констатировала певица, передает УНИАН.

По словам Maruv, сейчас она находится на Украине, но в начале апреля уезжает в Россию, поскольку там у нее запланированы масштабные гастроли и сольный концерт в Москве. Всеукраинский тур она пообещала организовать в конце лета или в начале осени.

В феврале победительница отборочного этапа на Украине певица Maruv отказалась подписывать договор в связи с новыми требованиями к участникам, включая запрет на выступления в России. Следом за ней от участия отказались другие финалисты отборочного тура: занявшие второе место Freedom-Jazz Girls Band и третье место группа Kazka. Поддержал их и следующий коллектив рейтинга – Brunettes Shoot Blondes.

После такого провала Украина решила отказаться от участия в «Евровидении-2019». Также Украина решила не участвовать в конкурсе и в 2020 году, если в 2019-м победит Россия.

Россию на «Евровидении» будет представлять певец Сергей Лазарев.