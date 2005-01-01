Пушков оценил слова главы ФАС о переплатах за ЖКХ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы ФАС Игоря Артемьева о двойной переплате россиян за услуги ЖКХ.

«Глава ФАС Артемьев сообщил: большинство у нас в два раза переплачивает за ЖКХ. Не удивлен, зная, как работают управляющие компании. В Перми владельцу двушки выставили счет на 2,2 млн рублей, подсчитав, что на 40 кв метров проживает 4050 человек! И никогда УК не «ошибутся» в пользу граждан», – написал Пушков в Twitter.

В понедельник глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что потребители жилищно-коммунальных услуг в России по большинству позиций переплачивают вдвое. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этом вопросе.