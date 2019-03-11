Детский омбудсмен Кузнецова рассказала о состоянии пятилетней девочки-маугли

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала об оценке медиками состояния пятилетней девочки-маугли, которую обнаружили среди гор мусора в московской квартире.

«Я видела девочку, была у нее в больнице. На данный момент не подтверждается информация, что ребенок находится в состоянии истощения, она достаточно упитанная, но ребенок не разговаривает», – рассказала Кузнецова.

По ее словам, врачи оценивают состояние ребенка как «состояние средней тяжести», передает ТАСС.

Ранее сотрудники МЧС обнаружили в одной из московских квартир живущую среди мусора пятилетнюю девочку, которая не умеет разговаривать. В шею ребенка вросло украшение. По сообщениям соседей, 47-летняя мать ребенка отсутствовала дома несколько дней.

Сейчас мать девочки задержана, ее допрашивают следователи. Ребенка доставили в реанимацию. В связи с расследованием покушения на убийство девочки следователи возбудили уголовное дело о халатности работников органов социальной защиты и полиции.

Председатель комиссии Общественной палаты Диана Гурцкая прокомментировала газете ВЗГЛЯД ситуацию с девочкой.