Новейшие ракетные комплексы Бук-М3 решили разместить в Сибири

В дислоцированную в регионах Сибири 41-ю общевойсковую армию в этом году поступит партия новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Бук-М3.

«Новейшие комплексы, которые поступят на вооружение в 41-ю общевойсковую армию, позволят повысить боевые возможности подразделений противовоздушной обороны по прикрытию охраняемых объектов от средств воздушного нападения противника», – приводит РИА «Новости» слова командующего 41-й армией генерал-майора Якова Резанцева.

В данный момент военнослужащие ракетной бригады проходят обучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны.

ЗРК Бук-М3 позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке – шесть.

Отличительными особенностями этих ЗРК по сравнению с их предыдущими версиями являются увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет (шесть в транспортно-пусковых контейнерах против четырех у ЗРК Бук-М2) и улучшенный комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории пяти регионов России: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и республике Тыва.

Отметим, что Бук-М3 включены в план по перевооружению войск ПВО России.