В Чувашии обрушилась школа

В селе Большие Чаки в Урмарском районе Чувашии частично обрушилась двухэтажная школа, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 8.40. Инцидент произошел на улице Школьная, 20. Обрушилась часть кирпичного здания 1974 года постройки. На территории школы находился только охранник. Никто не пострадал, сообщает «Российская газета».

В школе учились 32 школьника и 22 дошкольника. Их перенаправят в школы и детские сады соседних населенных пунктов.

Причины произошедшего выясняются.