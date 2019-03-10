При турбулентности во время полета из Турции в США пострадали 29 человек

Во время субботнего рейса авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула в Нью-Йорк, травмы в результате турбулентности получили 29 человек, сообщил телеканал NBC.

По его данным, на борту воздушного судна находились 326 пассажиров и 21 член экипажа, передает РИА «Новости».

Когда самолет подлетал к международном аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, началась сильная тряска.

Пострадавшие получили легкие травмы, в основном речь идет об ушибах и ссадинах.

В середине февраля в Сети появилось видео разгромленного во время турбулентности салона самолета.