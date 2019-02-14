Разгромленный во время турбулентности салон самолета сняли на видео

В США пассажирский самолет попал в турбулентность, в результате чего пострадали пять человек, сообщают местные СМИ.

Происшествие произошло в штате Невада на борту, летевшем из Калифорнии в Сиэтл. Экипажу лайнера пришлось совершить экстренную посадку. Два пассажира и стюардесса были отправлены в больницу, ещё двое пострадавших получили травмы, но от услуг медучреждений отказались, передает The Seattle Times.

Один из пассажиров снял видео из салона самолета после выхода лайнера из турбулентности. На записи видно, как сильно растрясло судно во время происшествия.

Crazy turbulence and injuries, but the @delta crew handled it perfectly, even the emergency landing. pic.twitter.com/NoJWLp5GUv — joe justice (@JoeJustice0) 13 февраля 2019 г.

В январе в Англии при сильнейшем ветре совершил посадку крупнейший в мире авиалайнер Airbus A380.