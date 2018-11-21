На видео попала посадка крупнейшего авиалайнера в мире при сильном ветре

Очевидцы выложили в Сеть видео с посадкой крупнейшего в мире авиалайнера A380 в условиях сильнейшего ветра, при котором другие самолеты садиться не стали.

Видео сняли в аэропорту британского Бирмингема и выложили на YouTube. Автор отмечает, что ветер усиливался в течение всего утра, а позже пошел дождь и началась сильная турбулентность.

На кадрах можно увидеть, как в 10.56 местного времени (13.56 мск) на посадку пытается зайти первый самолет – Flybe Embraer, но не рискует садиться в условиях сильнейшего ветра.

В 11.00 (14.00 мск) делает попытку приземлиться EasyJet Airbus A320, однако турбулентность также не дает совершить посадку – и лайнер улетает в другой аэропорт.

Спустя несколько минут в аэропорту, несмотря на продолжающиеся порывы ветра и залитую водой посадочную полосу, приземляется Airbus A380 компании Emirates.