В Киеве напали на звезду «Евровидения»

В ночь на пятницу, 1 марта, неизвестный в Киеве напал на певицу Злату Огневич, представлявшую Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2013 году; уточняется, что нападение произошло возле дома исполнительницы.

Певица рассказала, что в момент нападения рядом с ней находился водитель, который защитил ее и вызвал сотрудников полиции. Огневич сказала, что не знает нападавшего.

«Я не отстану от тебя никогда в жизни, никто тебе не поможет», – приводит «112 Украина» слова нападавшего, которые тот выкрикивал в момент задержания полицейскими.

После произошедшего певица выступила с публичным обращением. «Я знаю, что человек, который это совершил, сейчас смотрит. И я очень прошу оставить меня в покое. Не преследовать меня больше, потому что все это выльется в очень нехорошую для тебя историю», – пригрозила она.

В своем Instagram Огневич сообщила, что собирается пойти на курсы самообороны. Она призналась, что уже давно получает угрозы в свой адрес, и посетовала на то, что на Украине нет механизма, позволяющего защититься в таких случаях.

33-летняя Огневич представляла Украину на «Евровидении-2013» с песней «Gravity». Певица заняла третье место. В октябре 2014 года стала депутатом Верховной рады от Радикальной партии Олега Ляшко. В ноябре следующего года объявила о решении сложить депутатский мандат. Она заявила, что «шла в парламент творить законы для культуры, а вместо этого попала в ситуацию войны двух политических кланов». В декабре 2015 года Верховная рада досрочно прекратила ее депутатские полномочия.

В этом году украинский отбор на «Евровидение» провалился. Причиной стал скандал вокруг певицы Maruv, от которой потребовали отказаться от гастролей по России ради того, чтобы представлять Украину на конкурсе. После Maruv от «Евровидения» отказались и другие потенциальные кандидаты. В итоге Украина решила не участвовать в конкурсе, несмотря на грозящий штраф. Украинцы в этом году не смогут проголосовать за участников «Евровидения». При этом на Украине уже пообещали, что страна не будет участвовать в конкурсе и в 2020 году, если в 2019-м победит Россия.