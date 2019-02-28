Россия почти сравнялась с США в рейтинге одобрения стран

Исследование социологической службы Gallup свидетельствует о том, что Россия улучшила свои позиции в рейтинге одобрения страны на мировой арене, почти сравнявшись с Соединенными Штатами.

«Рейтинг одобрения России вырос до 30% в 2018 году, сравнявшись с ее предыдущим рекордом 2008 года и, что характерно, впервые оказавшись на одном уровне с рейтингом США», – передает ТАСС данные исследования.

Аналогичный рейтинг в 2017 году показывал рейтинг одобрения России на международной арене в 27%.

США в этом рейтинге в 2017 году имели рейтинг одобрения в 30%, по итогам 2018 года показатель вырос до 31%. В то же время в 2016 году этот рейтинг составлял 48%.

«Рейтинги одобрения лидерства Китая и России значительно выросли – по меньшей мере на 10 процентных пунктов и даже выше в более чем десятке стран, при этом сопоставимое по показателям снижение наблюдалось лишь в нескольких странах. Ни у Германии, ни у США не наблюдалось значительного роста в таком количестве стран. В некоторых случаях Китай и Россия в прошлом году набрали очки там, где США потеряли», – отмечается в докладе Gallup.

Самый высокий рейтинг одобрения в мире у Германии – 39%, при этом он упал с 41% в 2017 году.

Опрос проводился среди жителей 133 стран и регионов в мире, опрошено примерно 1 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше.

В середине февраля были опубликованы результаты опроса фонда Фридриха Эберта: жители Германии считают, что США представляют гораздо большую угрозу для безопасности Европы, чем Россия.