Немцы назвали США главной угрозой для Европы

Половина граждан Германии считают, что США представляют гораздо большую угрозу для безопасности Европы, чем Россия, пишет Zeit со ссылкой на опрос фонда Фридриха Эберта.

Согласно опросу, 50% немцев назвали Соединенные Штаты главной угрозой для европейских стран, в то же время наибольшую угрозу со стороны России видят лишь 33% немцев, передает РИА «Новости».

Кроме того, 50% респондентов назвали причиной ухудшения безопасности Европы расширение НАТО, а 41% немцев увидели угрозу в расширении Евросоюза. При этом более 54% немцев считают, что Европе нужно больше вкладывать средств в обеспечение безопасности.

Такие же опросы были проведены в ряде других стран Европы, в частности, в Сербии, на Украине и в Польше. Эти исследования показали, что подавляющее большинство сербов (85%), украинцев (74%) и поляков (67%) считают, что их страны не получают должного признания на международной арене.

Полные результаты исследования будут представлены в середине февраля на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее социологический институт Forsa провел исследование об отношении жителей Германии к строительству газопровода «Северный поток – 2». Согласно опросу, лишь 13% опрошенных были против реализации проекта, а 73% сочли строительство верным решением.