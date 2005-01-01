Население Германии поддержало «Северный поток – 2»

Подавляющее большинство жителей Германии считает строительство газопровода «Северный поток – 2» правильным решением, свидетельствует опрос, проведенный социологическим институтом Forsa.

«Северный поток – 2» поддержали 73% жителей Германии, 67% назвали проект безопасным, передает RT со ссылкой на Neue Presse.

Лишь 16% респондентов высказались против строительства.

Напомним, немецкая газета Die Welt написала, что Берлин игнорирует опасения европейских партнеров и все больше изолируется от них.

Москва подчеркивала, что ценит поддержку, которую Германия оказывает проекту.