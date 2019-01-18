Россия поблагодарила Германию за поддержку «Северного потока – 2»

Москва ценит поддержку, которую Берлин оказывает проекту газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, что Москва ценит поддержку со стороны правительства Германии по строительству «Северного потока – 2», а также то, что Берлин рассматривает этот газопровод «в качестве коммерческой инициативы, направленной на диверсификацию маршрутов поставок природного газа», передает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что санкции США не смогут остановить «Северный поток – 2».

До этого в СМИ опубликовали письма граждан ФРГ, возмущенных поведением американского посла в Германии и призывами ряда немецких политиков платить за газ больше для отказа от «Северного потока – 2».