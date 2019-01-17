Глава МИД Германии рассказал о невозможности остановить «Северный поток – 2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что санкции США не смогут остановить «Северный поток – 2».

«Никто не остановит его», – сказал Маас во время «Политической беседы» агентства DPA, передает ТАСС.

Глава МИД полагает, что американские санкции могут вывести из реализации проекта немецкие компании, но в таком случае Россия самостоятельно проложит «Северный поток – 2».

Ранее в СМИ опубликовали письма граждан Германии, возмущенных поведением американского посла в Германии и призывами ряда политиков ФРГ платить за газ больше для отказа от «Северного потока – 2».