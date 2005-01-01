В Германии пожаловались на изоляцию из-за «Северного потока – 2»

«Упорная приверженность» Германии проекту газопровода «Северный поток – 2» рискует обернуться энергетическим расколом Европы; Берлин игнорирует опасения европейских партнеров и все больше изолируется от них, пишет немецкая газета Die Welt.

Автор статьи Рихард Херцингер считает, что «цепляясь» за проект российско-германского газопровода, правительство Германии «дискредитирует свою приверженность мультилатерализму», передает RT.

По мнению Херцингера, американский посол в Берлине Ричард Гренелл, недавнее письмо которого по поводу «Северного потока – 2» спровоцировало шквал критики в адрес Соединенных Штатов, «был по сути прав».

«Упрямо придерживаясь реализации «Северного потока – 2», Германия совершает тяжелую политическую ошибку, которая может иметь весомые последствия не только для германо-американских отношений, но и для сплоченности Европы и авторитета Германии в глазах европейских партнеров», – уверен он.

Автор статьи также напомнил о том, как в декабре Европарламент принял резолюцию с требованием остановить «Северный поток – 2», а до этого сотня европейских парламентариев направила письмо Ангеле Меркель, призвав ее «выбрать европейский путь, а не путь «Германия прежде всего».

«Таким образом, именно Берлин в этом вопросе все больше изолируется от Европы», – считает Херцингер.

По мнению немецкого журналиста, американское давление на Берлин в вопросе «Северного потока – 2» вызвано «не коварством» США, а тем, что Германия «необдуманным сближением с Россией задвинула в угол ряд европейских партнеров».

Москва ранее заявляла, что ценит поддержку, которую Берлин оказывает проекту газопровода «Северный поток – 2». Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода.