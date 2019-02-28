Cамолет Трампа не смог вовремя вылететь из Вьетнама

Президент США Дональд Трамп не смог вовремя вылететь из Вьетнама из-за сломавшегося трапа самолета.

Сломавшийся трап вручную откатили около десяти сотрудников секретной службы США, передает ТАСС.

28 февраля в Ханое закончился двухдневный саммит КНДР и США. Обе страны не стали подписывать совместный документ и договорились продолжить диалог.

Лидеры государств отказались от совместного рабочего обеда, из-за чего график мероприятий поменялся. Итоговая декларация, которая, по данным местного дипломатического источника, должна была получить название «Ханойская декларация», не была подписана.

Пресс-конференция Трампа прошла почти на два часа раньше, чем было запланировано, отлет американского лидера тоже произошел раньше предполагавшегося срока.

Трамп позднее высказался об итогах переговоров. После этого японский премьер-министр Синдзо Абэ созвал руководство МИД для экстренной консультации в связи с неудачным завершением саммита США – КНДР.