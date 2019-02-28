В Японии собралось экстренное совещание в связи с провалом саммита США – КНДР

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в четверг созвал руководство министерства иностранных дел для экстренной консультации в связи с неудачным завершением саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое.

По информации телеканала NHK, японскому дипломатическому ведомству дано указание максимально быстро собрать всю возможную информацию по этому поводу, передает ТАСС.

Сейчас этим занимается специальная группа представителей МИД Японии, которая работает во Вьетнаме в тесном контакте с членами американской делегации.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole («Метрополь»). Встреча лидеров завершилась без договоренностей.

Трамп сообщил, что соглашение Вашингтона и Пхеньяна было готово к подписанию, однако американская сторона отказалась его подписывать. В Вашингтоне сочли недостаточными усилия КНДР по ядерному разоружению и отказались выполнять требование Пхеньяна о полном снятии санкций.

Эксперт по корейским исследованиям Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что попытка заставить Северную Корею сдаться на американских условиях и действовать себе в ущерб провалилась. По его словам, КНДР отказалась от завышенных требований со стороны США.