Военные Индии и Пакистана устроили перестрелку в Кашмире

Индийские и пакистанские военнослужащие обстреляли позиции друг друга у линии контроля в индийском штате Джамму и Кашмир; таким образом, режим прекращения огня нарушается седьмой день подряд.

Как пишет газета India Today со ссылкой на представителя индийских вооруженных сил подполковника Девендера Ананда, инцидент произошел в 06.00 по местному времени (03.30 мск). «Пакистан инициировал ничем не спровоцированное нарушение режима прекращения огня, открыв огонь из минометов и стрелкового оружия вдоль сектора Кришна Гхати», – передает РИА «Новости» заявление индийской стороны.

Ананд сообщил, что индийские военнослужащие ответили на обстрел, огонь прекратился спустя час.

Напомним, во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю боевиков в Пакистане. После этого пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что обмен авиаударами между Индией и Пакистаном не приведет к полноценной войне между двумя ядерными державами, и разбиралась в том, какую выгоду может извлечь Россия из этого конфликта.