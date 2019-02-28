В Управделами президента объяснили закупку сигарет на 19 млн рублей

Пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова объяснила закупку сигарет торговым домом «Кремлевский» ведением «обычной коммерческой деятельности».

Ранее на портале госзакупок появилась информация о приобретении сигарет на 19 млн рублей торговым домом «Кремлевский».

«Это обычная коммерческая деятельность подведомственной структуры управления делами президента РФ, бюджетные деньги не используются», – сообщила Крылова.

По ее словам, «все необходимые разрешения есть, поставка будет проводиться в сети супермаркетов в нескольких городах России», передает ТАСС.