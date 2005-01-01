В Индии заявили об обстреле Пакистаном населенных пунктов в Кашмире

По сообщениям Asian News International agency (ANI), штаб-квартира которого находится в Нью-Дели, в четверг утром Пакистан обстрелял населенные пункты в штате Джамму и Кашмир.

Как утверждается, инцидент произошел около 06.00 по местному времени (03.30 мск) в округе Пунч, передает ТАСС.

В ANI не уточнили, из какого оружия велся обстрел, однако заверили, что индийской армии удалось отразить нападение.

Напомним, в среду пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии (один упал в контролируемой Индией части спорного Кашмира, другой – на территории под контролем Пакистана).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что конфликт между двумя ядерными державами Южной Азии грозит перейти в масштабное столкновение.

Эксперт клуба «Валдай», доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский рассказал газете ВЗГЛЯД о том, кто заинтересован в индо-пакистанском конфликте.