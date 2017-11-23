Научный журнал отозвал публикации об эффективности «Анаферона»

Авторитетный научный журнал Antiviral Research отозвал сразу две статьи, в которых член-корреспондент РАН, директор компании Materia Medica Holding Олег Эпштейн писал об эффективности гомеопатического препарата «Анаферон», который производится его фирмой.

Статьи касались гомеопатических препаратов компании Эпштейна: «Эффективность новых лекарственных средств на основе антител против риновирусной инфекции: in vitro и in vivo» и «Активность ультранизких доз антител к гамма-интерферону против вирусной инфекции летального гриппа A(H1N1)2009 у мышей», пишет Daily Storm.

Статьи Эпштейна были отозваны с формулировками, что в публикациях говорится об эффективности «Анаферона» и «Эргоферона» против риновирусной инфекции и гриппа соответственно, но не доказано, что исследовались именно «гомеопатически активные формы антител», а не нечто другое.

Также редакторы разместили пояснение, в котором назвали гомеопатию «устаревшей формой терапии», не применяемой в современной практике и отвергнутой современной наукой.

«Если бы рукопись, представленная Antiviral Research, описывала тестируемые материалы как гомеопатические, она была бы отклонена», – отмечается в пояснении.

Член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александр Панчин сообщил, что статьи были отозваны в понедельник.

«Это достаточно известный журнал в области вирусологии и исследования препаратов, и поэтому было обидно [что там появились подобные статьи]», – сказал он.

Панчин отметил, что такие препараты, как «Анаферон», не продаются ни в Америке, ни в Европе, где хорошо налажена система требования доказательств. Их реализуют в основном в России, Монголии, Казахстане, на Украине.

«Анаферон, до 2012 года входил в официальный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Его производит НПФ «Материа Медика Холдинг», у которой также есть такие продукты, как «Импаза» – гомеопатический препарат для лечения мужчин, страдающих импотенцией.

Выручка компании в 2017 году составила 9,383 млрд рублей (при этом себестоимость продаж – всего 791 млн рублей).

В 2017 году ВЦИОМ проводил опрос среди россиян. Выяснилось, что около двух третей жителей страны, применявших гомеопатические средства, высоко оценивают эффективность этого метода лечения.