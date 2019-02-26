Порошенко заявил о кибератаке России на ЦИК Украины

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что 24 и 25 февраля Центральная избирательная комиссия страны якобы подверглась кибератаке со стороны России.

«В СНБО разработали механизмы защиты вместе с СБУ, департамент информационной безопасности и полиции по киберзащите ЦИК совместно с нашими американскими партнерами, потому что вчера и позавчера состоялись DDoS-атаки со стороны РФ», – передает его слова «112ua».

Порошенко заявил, что сразу после этого в Одессе были проведены переговоры с представителями вооруженных сил и Госдепа США по вопросу сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Ранее во вторник Порошенко подписал закон, который запрещает наблюдателям от России принимать участие в выборах.