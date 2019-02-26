За гибель военного на учениях под Петербургом осуждены два подполковника

Гарнизонный военный суд Великого Новгорода вынес приговор двоим подполковникам, которые признаны виновными по делу о гибели рядового и ранении еще трех солдат на учениях на полигоне в Ленинградской области в 2017 году, сообщил адвокат потерпевших Дмитрий Герасимов.

Начальник инженерных войск 6-й общевойсковой армии, подполковник Денис Горелышев и начальник 33-го общевойскового артиллерийского полигона, подполковник Виктор Кривошеин приговорены к трем годам лишения свободы условно, передает «Интерфакс».

Оба обвиняются в том, что небрежно отнеслись к должностным обязанностям, разместив четырех солдат в секторе огневого поражения.

7 сентября 2017 года во время плановых стрельб из танка на полигоне в Ленинградской области один военнослужащий погиб, еще несколько получили ранения.