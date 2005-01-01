Детский омбудсмен отреагировала на инцидент с выпавшим на трапе младенцем

«Думаю, мама явно не хотела зла своему ребенку», – заявила газете ВЗГЛЯД детский омбудсмен Югры Татьяна Моховикова, комментируя информацию о том, что ребенок, которого на трапе уронил стюард, находился в люльке не пристегнутым.

«Это из серии – знал бы где упасть, соломку бы подстелил. Я вспоминаю себя, когда у меня были маленькие дети – элементарно руки отваливаются, когда постоянно их носишь», – заявила Моховикова, отвечая на вопарос, почему ребенка нес стюард, а не мать.

Уполномоченная по правам ребенка подчеркнула, что глубоко сожалеет о случившемся, однако обвинять в произошедшем мать она не стала бы.

«Очень хорошо, что находятся те, кто хотят помочь и что мама эту помощь принимает, а произойти может все, что угодно, думаю, стюард и сам не рад», – заметила Моховикова

Напомним, бортпроводник рейса Махачкала – Сургут авиакомпании «Победа» выронил пятимесячную девочку из люльки, когда нес по трапу. Следственный комитет начал проверку по данному инциденту.

Глава портала «Авиа.ру» вступился за бортпроводника.